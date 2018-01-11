إصابة ٣ أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالوادى الجديد





الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب ٣ أشخاص بجروح وطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

ورد اخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع المعهد الدينى فى مدينة الخارجة مما أسفر عن إصابة كلا من عبد الرحمن .م .غ بطعنات نافذة وإصابات ومحمد .س . ع وشقيقه كريم بجروح قطعية وتم نقل المصاب الأول لمستشفى الخارجة العام وإجراء جراحة عاجلة له وتقديم الإسعافات الطبية لباقى المصابين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.