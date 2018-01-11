إصابة عضوة بارزة فى حزب المستشارة الألمانية إثر اصطدام سيارتها بشاحنة

إصابة عضوة بارزة فى حزب المستشارة الألمانية إثر اصطدام سيارتها بشاحنةالخميس، 11 يناير 2018 02:16 م
ميركل
برلين (أ ش أ)
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أصيب عضوة بارزة فى حزب "الاتحاد الديمقراطى المسيحى” الذى تترأسه المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بجروح إثر تعرضها لحادث سير.
ونقلت شبكة "إيه بى سى” الأمريكية اليوم الخميس عن الشرطة الألمانية قولها إن حاكمة ولاية "سارلاند" أنيجريت كرامب كارينباور أصيبت إثر اصطدام سيارتها بشاحنة على الطريق السريع المتجه إلى العاصمة "برلين"، مشيرة إلى أنه تم نقل كارينباور وثلاثة أشخاص آخرين كانوا معها داخل السيارة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.
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