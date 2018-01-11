إسرائيل توافق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

إسرائيل توافق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربيةالخميس، 11 يناير 2018 10:04 ص
عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
أ.ف.ب
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أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.
وقالت المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية، لوكالة "فرانس برس" أن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122، وتمت الموافقة عليها الاربعاء أصبحت فى مراحل مختلفة من الاجراءات.
فقد حصلت 325 وحدة على موافقة نهائية وهذا يعنى ان اشغال البناء ستبدأ عاجلا او آجلا، بينما اعطيت 770 وحدة اخرى الموافقة الاولية.
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