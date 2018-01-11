video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل توافق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

الخميس، 11 يناير 2018 10:04 ص
إسرائيل توافق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى


أ.ف.ب
إضافة تعليق

أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

وقالت المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية، لوكالة "فرانس برس" أن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122، وتمت الموافقة عليها الاربعاء أصبحت فى مراحل مختلفة من الاجراءات.

فقد حصلت 325 وحدة على موافقة نهائية وهذا يعنى ان اشغال البناء ستبدأ عاجلا او آجلا، بينما اعطيت 770 وحدة اخرى الموافقة الاولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية عام 2018

دائرة شئون القدس تحذر من مخطط إسرائيلى لبناء 300 ألف وحدة استيطانية

إسرائيل

بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة

الضفة الغربية

فلسطين



لا تفوتك
روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

نوفستى تنشر صورا للمتحف المصرى الكبير لتحفيز السياح الروس للعودة إلى مصر

نوفستى تنشر صورا للمتحف المصرى الكبير لتحفيز السياح الروس للعودة إلى مصر

هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور

هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور

صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل

صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل

زهور تتحمل البرد زينى بها بيتك فى الشتاء

زهور تتحمل البرد زينى بها بيتك فى الشتاء

البدرى: نتمنى الفوز بالسوبر كأول بطولة فى الموسم الجديد

البدرى: نتمنى الفوز بالسوبر كأول بطولة فى الموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة