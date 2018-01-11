إحالة ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لمحكمة الجنح بتهمة التحريض على الفسق





كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، "سمير.أ" مخرج ومنتج كليب "بص أمك"، والفنان "مجدى.ع" الذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بصحبة بطلة الكليب "ليلى عامر"؛ فى اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

ومن المقرر أن تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام قاضى الجنح بمحكمة الجيزة، بجلسة الثلاثاء المقبل 16 يناير.

كان مصدر أمنى، قال إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين سالفى الذكر، على خلفية أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، لاتهامهما بالاشتراك مع بطلة الكليب "ليلى عامر" فى الاتهامات المسندة إليهما.

وكانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.