إحالة ممثل ومخرج "بص أمك" للمحاكمة فى نشرة اليوم السابع مع على الكشوطى





يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل المذيع على الكشوطى ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الخميس

أحالت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، "سمير.أ" مخرج ومنتج كليب "بص أمك"، والفنان "مجدى.ع" الذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بصحبة بطلة الكليب "ليلى عامر"؛ فى اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

ومن المقرر أن تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام قاضى الجنح بمحكمة الجيزة، بجلسة الثلاثاء المقبل 16 يناير.

كان مصدر أمنى، قال إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين سالفى الذكر، على خلفية أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن منصات مواقع التواصل الإجتماعى قد تواجه غرامة تصل إلى 60 مليون دولار، فى ألمانيا، إذا لم تحذف أى مضمون غير قانونى مثل دعايا النازيين الجدد والدعوة إلى العنف، ذلك وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن القانون الذى تعترض عليه الجماعات المدافعة عن حرية التعبير، يستهدف إجبار فيس بوك وتويتر ويوتيوب على مراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وحذف أى مضامين غير قانونية تتراوح بين السب والتشهير وصولا إلى دعايا جماعات النازيين الجدد والدعوة للعنف.

ضمت قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء افريقيا لعام 2018 ستة رجال أعمال مصريين هم: ناصف ونجيب وأونسى ساويرس ومحمد وياسين ويوسف منصور.

وقالت فوربس على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس ، إن القائمة التي تضم 23 رجل أعمال وشخصية عامة أفريقية زادت قيمة ثرواتهم إلى 75.4 مليار دولار مقارنة مع 70 مليار دولار في يناير 2017.

وأرجعت فوربس نمو إجمالى ثروات هؤلاء إلى ارتفاع أسواق الأسهم وأسعار السلع وتعافى أسواق النفط العالمية وحالة الانتعاش التى يعيشها الاقتصاد العالمى.

أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة تستأنف فى منتصف فبراير تقريبا بحسب وكالة "سبوتينك".

وقال سوكولوف للصحفيين: "كما قلت الأمر يتطلب شهر ونصف بعد التوقيع على فتح الطيران، وإبرام الاتفاقيات المناسبة مع مطار القاهرة لتقديم الخدمات الأرضية".