أهالى بفارسكور ينتشلون جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل فى دمياط

أهالى بفارسكور ينتشلون جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل فى دمياطالخميس، 11 يناير 2018 06:57 م
انتشال جثة - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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تمكن أهالى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، من انتشال جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل أمام منطقة القنال بعزبة اليمن.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وأكد التقرير الطبى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتبين أن الجثة لطالبة بالصف الأول الثانوى تدعى "ياسمين . س. ا".
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