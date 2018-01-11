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أهالى بفارسكور ينتشلون جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل فى دمياط

الخميس، 11 يناير 2018 06:57 م
أهالى بفارسكور ينتشلون جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل فى دمياط انتشال جثة - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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تمكن أهالى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، من انتشال جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل أمام منطقة القنال بعزبة اليمن.

 

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وأكد التقرير الطبى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتبين أن الجثة لطالبة بالصف الأول الثانوى تدعى "ياسمين . س. ا".

  

 


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