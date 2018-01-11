أهالى بفارسكور ينتشلون جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل فى دمياط





دمياط - عبده عبد البارى

تمكن أهالى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، من انتشال جثة طالبة ثانوى غرقت بنهر النيل أمام منطقة القنال بعزبة اليمن.