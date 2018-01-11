أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يوثق توكيلا لدعم الرئيس السيسي

أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان





الشرقية - فتحية الديب

حرر أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، صباح اليوم الخميس، توكيلا بمكتب الشهر العقارى بالعاشر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتزكيته فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وقال أيمن رضا، عقب توثيق توكيله لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المنتظر إجراؤها خلال مارس المقبل، إن المرحلة الحالية تتطلب رجلا بعقلية الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، ومحاربة الإرهاب.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 7 لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وفق نصوص القانون 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية، ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى: أولا ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا، ثانيا عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح. وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، الحصول على تلك التزكيات من النواب، والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة، واعتمادها عقب استيفائها، وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.