أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يوثق توكيلا لدعم الرئيس السيسي

أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يوثق توكيلا لدعم الرئيس السيسيالخميس، 11 يناير 2018 12:07 م
أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
حرر أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، صباح اليوم الخميس، توكيلا بمكتب الشهر العقارى بالعاشر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتزكيته فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
وقال أيمن رضا، عقب توثيق توكيله لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المنتظر إجراؤها خلال مارس المقبل، إن المرحلة الحالية تتطلب رجلا بعقلية الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، ومحاربة الإرهاب.
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 7 لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وفق نصوص القانون 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية، ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى: أولا ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا، ثانيا عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، الحصول على تلك التزكيات من النواب، والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة، واعتمادها عقب استيفائها، وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
توكيل أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة