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أمين شرطة يتهم شخصا بالتحرش بابنته فى المنيا

الخميس، 11 يناير 2018 04:55 م
أمين شرطة يتهم شخصا بالتحرش بابنته فى المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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اتهم أمين شرطة فى مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، فى محضر شرطة، شخص بالتحرش بإبنته، التى لم تتخط الـ6 سنوات، فيما أنكر المتهم الواقعة.

 

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه بلاغًا من "ج. ح" 35 سنة، أمين شرطة، اتهم فيه "عبد الله. ر. م" 26 سنة، بالتحرش بنجلته "ياسمين" 6 سنوات.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة، واتهم أمين الشرطة بالتعدى عليه بالسب، ومحاولة التعدى عليه بالضرب، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 


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