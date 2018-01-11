أمن الإسكندرية: النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدفن جثة الشاب محمد حسن

أمن الإسكندرية: النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدفن جثة الشاب محمد حسنالخميس، 11 يناير 2018 12:49 م
الشاب محمد حسن ضحية كوبرى ستانلى
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
صرح مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، بأن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليم جثمان الشاب الغريق محمد حسن مرزوق لأسرته، بعد ثبوت تحليل D N A، وأن الجثة التى تم استخراجها بمعرفة الحماية المدنية منذ عدة أيام تعود إليه.
وكانت قد ظهرت نتيجة تحليل الـDna صباح اليوم الخميس، وأثبتت أن الجثة التى تم العثور عليها بين صخور منطقة ستانلى، خاصة بالشاب محمد حسن.
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة