أمن الإسكندرية: النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدفن جثة الشاب محمد حسن





الإسكندرية - أسماء على بدر

صرح مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، بأن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليم جثمان الشاب الغريق محمد حسن مرزوق لأسرته، بعد ثبوت تحليل D N A، وأن الجثة التى تم استخراجها بمعرفة الحماية المدنية منذ عدة أيام تعود إليه.

وكانت قد ظهرت نتيجة تحليل الـDna صباح اليوم الخميس، وأثبتت أن الجثة التى تم العثور عليها بين صخور منطقة ستانلى، خاصة بالشاب محمد حسن.