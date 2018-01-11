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ألمانيا: يجب الفصل بين الاتفاق النووى ودور إيران فى الحرب السورية

الخميس، 11 يناير 2018 10:37 م
ألمانيا: يجب الفصل بين الاتفاق النووى ودور إيران فى الحرب السورية زيجمار جابرييل وزير خارجية ألمانيا


(أ ش أ)
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طالب زيجمار جابرييل وزير خارجية ألمانيا واشنطن بفصل الاتفاق النووى الإيرانى عن غيره من القضايا الإيرانية الأخرى مثل برنامجها للأسلحة الباليستية ودور طهران فى الحرب الاهلية الدائرة فى سوريا .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية عن وزير الخارجية الألمانى قوله " أن ألمانيا ترغب فى الابقاء على الاتفاق النووى المبرم بين الدول الكبرى وإيران عام 2015، مع ضرورة فصله عن الدور الصعب الذى تقوم به إيران فى المنطقة " .

وتابع وزير خارجية ألمانيا - فى تصريحات صحفية أدلى بها فى بروكسل - يقول "إن الولايات المتحدة على حق فى ضرورة مواجهة مشاعر القلق الناجمة عن استراتيجية إيران فى الشرق الأوسط " .

يذكر أن وزير الخارجية الألمانى يعتبر من اشد منتقدى السياسة الخارجية الأمريكية منذ تولى الرئيس دونالد ترامب لمهام منصبه قبل عام .


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ألمانيا

ايران

الاتفاق النووي

سوريا

امريكا



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