ألمانيا: يجب الفصل بين الاتفاق النووى ودور إيران فى الحرب السورية





(أ ش أ)

طالب زيجمار جابرييل وزير خارجية ألمانيا واشنطن بفصل الاتفاق النووى الإيرانى عن غيره من القضايا الإيرانية الأخرى مثل برنامجها للأسلحة الباليستية ودور طهران فى الحرب الاهلية الدائرة فى سوريا .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية عن وزير الخارجية الألمانى قوله " أن ألمانيا ترغب فى الابقاء على الاتفاق النووى المبرم بين الدول الكبرى وإيران عام 2015، مع ضرورة فصله عن الدور الصعب الذى تقوم به إيران فى المنطقة " .

وتابع وزير خارجية ألمانيا - فى تصريحات صحفية أدلى بها فى بروكسل - يقول "إن الولايات المتحدة على حق فى ضرورة مواجهة مشاعر القلق الناجمة عن استراتيجية إيران فى الشرق الأوسط " .

يذكر أن وزير الخارجية الألمانى يعتبر من اشد منتقدى السياسة الخارجية الأمريكية منذ تولى الرئيس دونالد ترامب لمهام منصبه قبل عام .