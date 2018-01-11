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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
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أسعار العملات اليوم الخميس 11-1- 2018 واستقرار سعر الدولار

الخميس، 11 يناير 2018 10:31 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 11-1- 2018 واستقرار سعر الدولار اسعار العملات اليوم الخميس


كتبت- دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 11 -1-2018، بعد تراجعها خلال  تعاملات الأمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى.

 

- أولا : سعر الدولار فى مصر

 

دولار
دولار

 

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

- متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.64 جنيه للشراء

 17.74 جنيه للبيع

 

- سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

- سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

- سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.63  جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

 

 - سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

- ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر اليورو ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 21.07 جنيه للشراء، و 21.24 للبيع .

 

- ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى

 

واصل سعر الجنيه الاسترلينى تراجعه أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 23.80 جنيه للشراء  23.99 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

- رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا، 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

 

- خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق الأمس، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

- الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

 

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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