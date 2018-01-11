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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
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أسعار الذهب تصعد مع تراجع الأسهم

الخميس، 11 يناير 2018 11:53 ص
أسعار الذهب تصعد مع تراجع الأسهم الذهب-ارشيفيه-


رويترز
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 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر  فى الجلسة السابقة بفعل تراجع أسعار الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.93 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبرعند 1326.56 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وتتماسك أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى ثلاث سنوات اليوم بدعم من تراجع مفاجئ فى الإنتاج الأمريكى وهبوط مخزونات الخام.

وتبددت موجة ارتفاع للأسهم الآسيوية بفعل مخاوف بشأن تنامى الحماية التجارية فى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية. ونزلت أسعار الفضة لأدنى مستوى فى نحو أسبوعين إلى 16.86 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وظل عند 968.24 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته فى نحو أربعة شهور عند 974 دولارا للأوقية فى الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1084.40 دولار للأوقية بعدما سجل أسوأ هبوط فى يوم واحد فى أكثر من شهر أمس الأربعاء.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسى عند 1111.40 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

 


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