أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11 - 1 - 2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 11-1-2018.

البورصة توقف التداول على 4 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، حديد عز.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة المصرية، مستويات تاريخية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسى تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه لليوم الثالث على التوالى، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.5 مليار جنيه ليسجل 846.829 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 110.7 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 39.4 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، 81.95 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% عند مستوى 2673 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14795 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 850 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 540 نقطة.

وارتفعت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 40 شركة، ولم تتغير 41 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.90 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بسعر إغلاق 147.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- حديد عز بسعر إغلاق 20.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 8.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.87%.

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 38.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%.

-مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 62.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 23.09 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.98 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.98%.