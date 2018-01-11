أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-1-2018، وجاءت أبرزها فى أن حققت مؤشرات البورصة المصرية، مستويات تاريخية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسى تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه لليوم الثالث على التوالى، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.5 مليار جنيه ليسجل 846.829 مليار جنيه.



البورصة توقف التداول على 4 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، حديد عز.



البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة المصرية، مستويات تاريخية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسى تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه لليوم الثالث على التوالى، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.5 مليار جنيه ليسجل 846.829 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 110.7 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 39.4 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، 81.95 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% عند مستوى 2673 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14795 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 850 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 540 نقطة.

وارتفعت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 40 شركة، ولم تتغير 41 شركة.

تراجع التضخم إلى 16.6% توقع بنك الاستثمار فاروس، تراجع وتيرة التضخم السنوى من 27% فى الربع الثانى 2017-2018 إلى 16.6% فى الربع الثالث من 2017-2018، ثم إلى 14% فى الربع الرابع. توقع بنك الاستثمار فاروس، تراجع وتيرة التضخم السنوى من 27% فى الربع الثانى 2017-2018 إلى 16.6% فى الربع الثالث من 2017-2018، ثم إلى 14% فى الربع الرابع.

وتراجع التضخم الشهرى 0.2% فى ديسمبر 2017، لينعكس ذلك بالإيجاب على معدل التضخم السنوى، ويرجع ذلك لتأثير سنة الأساس.

وانخفض معدل التضخم السنوى انخفاضًا ملحوظًا على أساس سنوى بواقع 440 نقطة أساس إلى 22.3% فى ديسمبر 2017 مقارنة مع 26.7% فى نوفمبر.

ويرجع الانخفاض فى الإحصائيات الشهرية إلى تراجع أسعار الأغذية والمشروبات، نتيجة موجة التخفيضات على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع نهاية العام وموسم الإجازات فى ديسمبر، يشكل تراجع التضخم عاملًا رئيسيًا فى الدفع بقطاع السلع الاستهلاكية إلى الأمام.