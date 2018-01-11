أحمد كجوك: وزارة المالية تتحرك بفكر مؤسسى وتستكمل إنجازات الفترات السابقة





كتب أحمد يعقوب



فى إطار توجيهات عمرو الجارحى، وزير المالية وحرصا من وزارة المالية على الاستماع الى الكوادر الشابة من العاملين بوزارة المالية، اجتمع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى اليوم، الخميس، مع عدد من الكوادر الشابة بالوزارة والحاصلين على الدورات التدريبية والمجتازين للبرنامج الرئاسى لإعداد القيادات الشابة بحضور جمال حسين رئيس الإدراة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية وعدد من كوادر وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة لها.

وأكد كجوك أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لهذه الكوادر الشابة والتعرف على الإمكانيات والمهارات الخاصة بهم والاستفادة منهم ووضع البرامج والتدريبات واستمرارية التواصل الدائم وبشكل دورى معهم لاستكمال بناء القدرات لديهم وترشيحهم لشغل المناصب القيادية الهامة وعرض رؤية وزارة المالية بشكل عام وبصورة تفصيلية.

وقال كجوك إن الوزارة تتحرك بفكر مؤسسى حيث انها تبنى على جهود وانجازات الفترات السابقة واستمرار التطوير والتحديث للافكار واليات العمل

وان فكرة التطوير المؤسسى فكرة هامة للغاية لتطوير العمل داخل الوزارة مشيرا الى انه عند وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم اعداد جلسات واجتماعات بمشاركة الكوادر و القيادات من الادارة العليا والصفوف الاولى والثانية بالوزارة لضمان تنفيذ الاستراتيجية والاهداف الموضوعة على اكمل صورة ممكنة وهى اول خطة من جهة حكومية وجارى متابعتها وتقييمها هذا العام.

وأضاف احمد كجوك أن تلك هى البداية العلمية السليمة لوضع منظومة تطوير عصرية نستطيع من خلالها العمل بشكل مؤسسى ومستمر و تحسين ورفع كفاءة العمل بوزارة المالية ومصالحها التابعة بشكل يحقق تحسن فى الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وهو ما ينعكس بالنفع على المواطن المصرى وأن هناك توجه جديد لطريقة اعداد الموازنة العامة للدولة وتكون اكثر استراتيجية لتحقيق الضبط المالى.

وأشاد نائب وزير المالية بالأفكار المقدمة من الحضور مضيفا أن الاجتماع القادم سوف يناقش المقترحات وعرض الخطة الاستيراتيجية ومناقشتها مع الكوادر الشابة مؤكدا على تكرار هذا اللقاء بشكل دورى كل 3 شهور فى إطار سلسلة من اللقاءات مع كل قيادات الوزارة وفى مقدمتهم الوزير عمرو الجارحى.