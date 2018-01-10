%75 من القراء يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة؟"، أيد غالبية القراء سن تشريع بذلك.

وأيد 75% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة ، فيما رفض 22% منهم سن تشريع بذلك، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.