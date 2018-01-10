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%75 من القراء يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:34 ص
%75 من القراء يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة الاستطلاع


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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة؟"، أيد غالبية القراء سن تشريع بذلك.
 
وأيد 75% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة مروجى الشائعات المحرضة والمحبطة ، فيما رفض 22% منهم سن تشريع بذلك، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 
الاستطلاع
 
 
 
 
 
 
 

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مروجى الشائعات المحرضة

الشائعات المحبطة

الاستطلاع



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