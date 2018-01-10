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7 وصايا من "غرفة تجارة القاهرة" للشركات العاملة مع الصين.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:00 ص
7 وصايا من "غرفة تجارة القاهرة" للشركات العاملة مع الصين.. تعرف عليها ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية


كتب : حسام الشقويرى
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تقدم "الغرفة التجارية للقاهرة" 7 وصايا للشركات المصرية التى تتعامل مع نظيرتها الصينية وذلك قبل اتمام التعاقد وذلك لتجنب اى مشاكل او صعوبات قد تتسبب فى حدوث خسائر وهى :

1 - يجب البحث عن الشركات الصينية فى مواقع الانترنت الموثقة b2b مثل معرض كانتون، وموقع المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والمواقع الحكومية وفروعها.

2 - التأكد من صحة الرخصة بالعمل قانونيا والرخصة التجارية http:gst.saic.cn، حيث توجد معلومات مسجلة برأس المال والأسم القانونى والعنوان، ويجب ان تطلب من الشركة الصينية نسخة مترجمة لرخصة العمل باللغة الانجليزية للفهم الجيد اذا لم تكن متأكد من وثائق الشركة، ويجب طلب التوقيع والختم عليها او التأكد منها من مركز ccpit لتعزيز التجارة الدولية.

3 - التأكد من هذه الشركات ليس فقط عن طريق الإنترنت، ولكن عن طريق شهادات الأيزو وعضوية الغرفة التجارية التى تتبعها الشركة وحجم مبيعات وجوابات العملاء .

4 - طلب الإطلاع على ختم الشركة والتوقيع القانونى للشخص المسؤول فى الوثائق، رخصة العمل الخاصة بالشركة وشهادات الجودة، وعقود البيع والفاتورة المبدئية مع الشروط الفنية والتجارية التى تشمل شروط الدفع والفحص قبل التسليم وطرق تسوية المنازعات .

5 - التأكد من كل البيانات مكتوبة بنفس اسم الشركة وعنوانها والتأكد الجيد من الشركات الصينية عند استلام ايميل، لتغير حساب الشركة البنكى لبلد أخرى او لمكان اخر لتجنب الخداع من القراصنة، ويفضل دائما التعامل مع الشركات وليس مع شخص معين .

6- التأكد من رصيد الشركة بالبنك قبل وضع المال، وان الشركة ليست تابعة لأسم شخص معين .

7- عدم الاقتناع بعرض اقل من سعر التكلفة، فهو احدى وسائل الصفقات الكاذبة ويعطى فرصة للأشخاص لارتكاب الجرائم غير القانونية.


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