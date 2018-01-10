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6 معلومات عن المتحدث الجديد باسم مجلس النواب.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يناير 2018 03:09 ص
6 معلومات عن المتحدث الجديد باسم مجلس النواب.. تعرف عليها صلاح حسب الله


كتب أمين صالح
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جاء قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء، بتعيين النائب صلاح حسب الله متحدثًا باسم مجلس النواب، ليسدل الستار على الجدل الذى أثير منذ انعقاد المجلس فى يناير 2016 وحتى الآن، بسبب إشكالية تعيين متحدثًا رسميًا للسلطة التشريعية.

 

وفيما يلى 6 معلومات عن الدكتور صلاح حسب الله بعد اختياره متحدثًا باسم مجلس النواب:

1. صلاح حسب الله هو رئيس حزب الحرية وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

2. صلاح حسب الله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة كما حصل على درجة الدكتوراه فى الإدارة الرياضية من جامعة حلوان.

3. ترشح فى الانتخابات الأخيرة عن الدائرة الخامسة قسم شرطة أول شبرا الخيمة والتى تتبع محافظة القليوبية.

4. قبل ترشحه للانتخابات البرلمانية حصل "صلاح حسب الله" على دبلوم الدراسات العليا "سياسة دولية".

5. فى 18 يوليو 2017 قرر دعم مصر "ائتلاف الأغلبية البرلمانية" اختيار صلاح حسب الله متحدثًا رسميًا باسم الائتلاف.

6. فى 24 أكتوبر 2017 تم انتخاب النائب صلاح حسب الله وكيلاً للجنة القيم بمجلس النواب.

 


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