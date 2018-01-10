6 خطوات تساعدك فى تزكية المرشح لانتخابات الرئاسة القادمة





كتب محمد أبو عوض

حدد الدكتور عصام هلال عفيفى المحامى بالنقض، آليات تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة من قبل الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الآليات خرجت من إطار الحديث فى المؤتمرات إلى حيز التنفيذ.

وتابع، هلال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون رسم للمواطن عدد من الخطوات لعمل توكيل لترشح المرشح للرئاسة،وهى كما يلى:

1- اختيار المواطن للشهر العقارى التابع له طبقًا لمحل الاقامة فى بطاقة الرقم القومى

2- التأكد من أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية

3- طلب نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية

4- ملء هذا النموذج بالبيانات الصحيحة

5- تسليم النموذج إلى مسئولى الشهر العقارى

6- عدم توقيع على أى استمارة لمرشح أخر

ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:

أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا

ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.