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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:36 م
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43 شخصا حصيلة ضحايا حفر المناجم فى 2017 بالكاميرون

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:16 م
43 شخصا حصيلة ضحايا حفر المناجم فى 2017 بالكاميرون منجم - أرشيفية


أ ف ب
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قتل 43 شخصا على الأقل فى الكاميرون خلال العام 2017 فى مواقع مناجم مهجورة، بحسب ما أبلغت "منظمة الغابات والتنمية الريفية" غير الحكومية وكالة فرانس برس الأربعاء،أن 43 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى الكاميرون فى 2017 فى مواقع مناجم استثمرتها شركات مناجم ثم تخلت عنها.

وذكرت المنظمة أن "عدد الأشخاص الذين توفوا فى حفر المناجم... ارتفع إلى 43 شخصا خلال 10 أشهر" فى 2017، وخصوصا فى منطقة شرق الكاميرون الإدارية.

وتسعى منظمة الغابات إلى ردم الفجوات الكبيرة التى خلفها مستثمرون فى مواقع مناجم، ولاسيما شركات صينية.

وأوضحت المنظمة الكاميرونية غير الحكومية، أن تسعة منقبين عن الذهب توفوا أواخر ديسمبر، بعد أن سقطوا فى هوة داخل "منجم مفتوح وغير مؤهل لشركة لو ولانج المنجمية الصينية".

وأضافت أن الضحايا قد فوجئوا "بانهيار أرضى فيما كانوا يستعدون للبدء بالتنقيب فى حفر واسعة يناهز عمقها 200 متر"، وتحدثت الإذاعة الرسمية عن المأساة.

 


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