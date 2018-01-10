2412 سائحا يغادرون إلى المدن السياحية المصرية على متن 27 رحلة

2412 سائحا يغادرون إلى المدن السياحية المصرية على متن 27 رحلةالأربعاء، 10 يناير 2018 08:53 م
فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية، لنقل 2412 سائحا مصريا وعربيا وأجنبيا لقضاء إجازاتهم.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات، لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 7 رحلات إلى مدينة الغردقة، و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى الأقصر و4 رحلات إلى أسوان، ورحلة واحدة لكل من برج العرب وأبو سمبل.
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