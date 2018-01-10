video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

2412 سائحا يغادرون إلى المدن السياحية المصرية على متن 27 رحلة

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:53 م
2412 سائحا يغادرون إلى المدن السياحية المصرية على متن 27 رحلة فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية، لنقل 2412 سائحا مصريا وعربيا وأجنبيا لقضاء إجازاتهم.

 

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات، لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

 

وشهد المطار انطلاق 7 رحلات إلى مدينة الغردقة، و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى الأقصر و4 رحلات إلى أسوان، ورحلة واحدة لكل من برج العرب وأبو سمبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطاران بروسيا يدرجان الرحلات إلى مصر على الجدول الزمنى أول فبراير

ننشر جدول الرحلات من مطارى "شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" بموسكو إلى القاهرة

مطار القاهرة

المدن السياحية

ابو سمبل

العلاقات العامة

مصر للطيران

شرم الشيخ

الغردقة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة