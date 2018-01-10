"يالا نغنى" لفيروز وشادية وفوزي في 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور





الإسكندرية - هناء أبو العز

تجربة فنية جديدة ومبتكرة، تتبناها دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم، لفرقة مونت كايرو التى تقوم بجولة فنية بدمنهور والاسكندرية والقاهرة، تحت عنوان "يالا نغنى" تقدم خلالها ثلاثة حفلات بقيادة المايسترو شريف نور، وتبدأ فى الثامنة مساء السبت 13 يناير على مسرح اوبرا دمنهور، الأحد 14 يناير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، والخميس 18 يناير على المسرح الكبير بالقاهرة .

يقول الفنان ماهر ذكرى مؤسس الفريق وكاتب سيناريو العرض ومخرجه، أن العروض المقررة في المحافظات الثلاثة تشهد ميلاد فرقة مونت كايرو، وتقام تحت شعار "يالا نغنى"، وتدور فى أجواء صممت ديكوراتها بشكل يحاكى المنتديات الثقافية التى تجمع الفنانين والموهوبين، وتضم خط درامى يصاحبه ابهار بصري ومشاهد فيلميه تعرض على شاشة ضخمة فى خلفية المسرح، ويتضمن مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل بتوزيعات جديدة.

وأشار إلى، أن فكرة تكوين الفريق تجسدت بعد مرور 25 عام من لقائه مع المايسترو شريف نور بايطاليا، وحمل فى طياته مشاعر الحنين إلى الوطن وندرة هذا الشكل الفنى على الساحة الفنية، وبدأ الاعداد الفعلى لانطلاق الفريق منذ عامين، وجاء اسمه مونت كايرو، تعبيراً عن قمة القاهرة، ليؤكد الرسالة المراد تحقيقها بشكل الاداء والبطولة الجماعية، والتواصل مع أبناء الوطن المغتربين فى أرجاء الارض من خلال استعادة ذكريات أعمال قامات وعمالقة الفن المصرى، فى شكل معاصر ونشر البهجة والسعادة بين الجمهور عن طريق الموسيقى والغناء.