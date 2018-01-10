video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 01:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"يالا نغنى" لفيروز وشادية وفوزي في 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:55 م
"يالا نغنى" لفيروز وشادية وفوزي في 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور الاوبرا


الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

تجربة فنية جديدة ومبتكرة، تتبناها دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم، لفرقة مونت كايرو التى تقوم بجولة فنية بدمنهور والاسكندرية والقاهرة، تحت عنوان "يالا نغنى" تقدم خلالها ثلاثة حفلات بقيادة المايسترو شريف نور، وتبدأ فى الثامنة مساء السبت 13 يناير على مسرح اوبرا دمنهور، الأحد 14 يناير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، والخميس 18 يناير على المسرح الكبير بالقاهرة .
 
يقول الفنان ماهر ذكرى مؤسس الفريق وكاتب سيناريو العرض ومخرجه، أن العروض المقررة في المحافظات الثلاثة تشهد ميلاد فرقة مونت كايرو، وتقام تحت شعار "يالا نغنى"، وتدور فى أجواء صممت ديكوراتها بشكل يحاكى المنتديات الثقافية التى تجمع الفنانين والموهوبين، وتضم خط درامى يصاحبه ابهار بصري ومشاهد فيلميه تعرض على شاشة ضخمة فى خلفية المسرح، ويتضمن مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل بتوزيعات جديدة.
وأشار إلى، أن فكرة تكوين الفريق تجسدت بعد مرور 25 عام من لقائه مع المايسترو شريف نور بايطاليا، وحمل فى طياته مشاعر الحنين إلى الوطن وندرة هذا الشكل الفنى على الساحة الفنية، وبدأ الاعداد الفعلى لانطلاق الفريق منذ عامين، وجاء اسمه مونت كايرو، تعبيراً عن قمة القاهرة، ليؤكد الرسالة المراد تحقيقها بشكل الاداء والبطولة الجماعية، والتواصل مع أبناء الوطن المغتربين فى أرجاء الارض من خلال استعادة ذكريات أعمال قامات وعمالقة الفن المصرى، فى شكل معاصر ونشر البهجة والسعادة بين الجمهور عن طريق الموسيقى والغناء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يلا نغنى" حفل بأوبرا دمنهور السبت المقبل

الاسكندريه

اخبار محافظه الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

يلا نغنى

اوبرا الاسكندريه



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة