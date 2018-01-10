وكيل تعليم سوهاج: تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقاء المواطنين





سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع مديريات الخدمات بنطاق المحافظة، بضرورة التواصل مع الجماهير من أجل التعرف على مشاكلهم و ايجاد الحلول السريعه لها و التخفيف عن كاهل المواطن السوهاجى.

ومن جانبه قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى بيان،إنه تم عقد اجتماع مع قيادات المديرية لايجاد اليات للتواصل مع الجماهير والتعرف على مشاكلهم ومحاولة ايجاد الحلول لها، وقد تقرر خلال الاجتماع تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقاء المواطنين فى حضور قيادات المديرية ومديرى الادارات التعليمية المستهدفة وذلك بدء من شهر فبراير 2018 على أن يخصص السبت الأول من الشهر لادارات جرجا ، البلينا ، ودار السلام على أن يكون اللقاء بإدارة جرجا التعليمية ، اما السبت الثانى من الشهر لادارات المنشاه، سوهاج ، أخميم ، وساقلته ويكون اللقاء بإدارة سوهاج ، والسبت الثالث من الشهر لإدارات المراغة ، طهطا، طما ، وجهينة و يكون التجمع بإدارة المراغة التعليمية.