وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الإدارات لوضع ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وشئون الطلاب والامتحانات،لوضع الضوابط والتعليمات النهائية استعداداً لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وذلك في اطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالغربية لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ السبت المقبل.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات ومواجهة الغش بكافة الطرق للقضاء عليه،ومحاسبة من يقوم بالغش طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأكد عايد على أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة لتلقى أى شكاوى تعوق سير الامتحانات،كما أكد على دور غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية.

وشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أى طارئ يحدث خلال سير الامتحانات،وسرعة التواصل مع مديري الادارات للمساعدة في مواجهة أى مشكلة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير جو من الهدوء لجميع لطلاب،وتوفير كافة السبل لمرور الامتحانات دون حدوث اي معوقات ، وضرورة نظافة اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول ومحاسبة كل من يتجاوز التعليمات.