وفد طلابى من جامعة تكساس يتلقى دورة تدريبية بالأكاديمية ‏العربية





كتب رضا حبيشى‏

‏ ‏فى إطار الشراكات الإستراتيجية التى تربطها بالمؤسسات التعليمية العالمية، استقبلت الأكاديمية العربية ‏للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مجموعة من طلبة جامعة تكساس الأمريكية للمرة ‏الثانية على التوالى، للحصول على دورة تدريبية فى الهندسة الصناعية تمتد إلى 3 اسابيع بمقر الأكاديمية.‏



طلاب جامعة تكساس مع رئيس الأكاديمية العربية طلاب جامعة تكساس مع رئيس الأكاديمية العربية

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية بالوفد الطلابى ‏الأمريكى وفق بيان صحفى، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر، داعيات الوفد الطلابى الأمريكى إلى انتهاز الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورة ‏التدريبية والتعرف عن قرب عن مصر – دولة المقر- حيث أشاد بالعلاقة المتينة والتواصل المستمر بين ‏الأكاديمية وجامعة تكساس داعيًا إلى استمرار هذه العلاقة وتكثيفها بزيادة التَّبادل الطُّلابي بين المؤسستين ‏التعليميتين.‏

وقال "عبد الغفار" إن الخدمات التعليمية والبحثية التى تقدمها الأكاديمية العربية ترتبط بمقاييس عالمية واعتمادات ‏دولية سعت الأكاديمية وبخطوات واثقة إلى الحصول عليها حتى أصبحت الأكاديمية اليوم من الجامعات ‏العالمية المرموقة التي تحتل مراكز متقدمة بين الجامعات في العالم‎ ‎‏.‏



طلاب جامعة تكساس مع رئيس الأكاديمية العربية

فى الوقت نفسه أعرب وفد طلاب جامعة تكساس الأمريكية عن بالغ سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ‏من جانب رئيس الأكاديمية وجميع العاملين بها، وهو ما دفعهم للتبرع بتحمل تكاليف إنشاء معمل حاسب آلى ‏وغرفة مصادر لذوى القدرات الخاصة وذلك بمدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بمنطقة رشدى فى ‏الأسكندرية، حيث تم إنشاء المعمل على نفقاتهم الشخصية تقديراً لـحسن الاستقبال وكرم الضيافة من جانب ‏‏"مصر" دولة المقر .‏



خلال تكريم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية خلال تكريم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية

واحتفت إدارة مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بالوفد الطلابى الأمريكى من خلال إقامة احتفالية ‏للترحيب بالزائرين والوفد المرافق لهم وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية، فى الوقت نفسه قام الوفد الطلابى بالجامعة بجولة تفقدية داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحرى بمقرها الرئيسى فى أبى قير بالأسكندرية حيث حرص رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل ‏عبد الغفار على تقديم شرح وافى للطلاب حول الأماكن التى قاموا بزيارتها من خلال نموذج مصغر ‏للأكاديمية العربية.‏



إقامة معمل حاسب آلى لذوى الاحتياجات الخاصة إقامة معمل حاسب آلى لذوى الاحتياجات الخاصة

كما قام الوفد الطلابى التابع لجامعة تكساس الأمريكية بتكريم الدكتور إسماعيل عبد الغفار من خلال منحه ‏هدية تذكارية ودرع تقديراً لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع ‏رئيس الأكاديمية داخل القاعة الكبرى. ‏

وأضاف الدكتور علاء علوانى الأستاذ بقسم الهندسة الصناعية بجامعة تكساس الأمريكية أن تبرع الطلاب ‏بتحمل قيمة تكاليف إنشاء معمل الحاسب آلى وغرفة المصادر جاء كنوع من رد الجميل لجمهورية مصر ‏العربية تقديراً لحسن الإستقبال وكرم الضيافة طيلة فترة إقامتهم.‏



طلاب جامعة تكساس مع رئيس الأكاديمية العربية

وأوضح "علوانى": أن التحذيرات الأمنية التى أطلقتها الإدارة الأمريكية بشأن السفر لمصر خلال الفترة ‏الأخيرة لم تمنع مجموعة من طلاب الجامعة من السفر لمدينة الإسكندرية في إطار برنامج لدراسات الهندسة ‏خارجها‎، مشيرا إلى أن الطلاب شعروا بالأمن والامان فى مصر واعربوا عن املها فى زيارتها مجدداً من خلال اعداد ‏برنامج جديد مختلف يتيح لهم فرصة العودة الى مصر مرة مجدداً .‏



صورة تذكارية لطلاب جامعة تكساس مع ذوى الاحتياجات الخاصة صورة تذكارية لطلاب جامعة تكساس مع ذوى الاحتياجات الخاصة

وأشاد علوانى بالدور الذى قدمه الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج والدعم اللامحدود من ‏أجل توفير كافة سبل الدعم والنجاح لتلك الزيارة التى تقام للمرة الثانية فى ضوء اتفاقية التعاون والتبادل ‏الطلابى بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تكساس الامريكية، مشيرا إلى أن جامعة تكساس تحتل المرتبة السادسة بين الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال ‏الهندسة بصفة عامة بينما تحتل المركز الخامس فى تخصص الهندسة الصناعية والمرتبة الثانية فى تخصص ‏هندسة البترول.‏

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