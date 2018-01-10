وزير الرى أمام البرلمان: لدينا دولة تعمل بجدية وحسم فى ملف سد النهضة

كتب ـ هشام عبد الجليل



طالب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، المصريين بالحفاظ على كل قطرة مياه، قائلا: فيما يخص التطورات فى سد النهضة علينا أن نعلم جيدا أن لدينا دولة تعمل بكل جدية وحسم فى ملف سد النهضة.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، بالجلسة العامة، أن الحديث فى هذا الشأن غير مطمئن، متابعا: أنا مش مطمن.. يبقى الناس متطمنش، مشددا على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه وترشيد الاستهلاك.

وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى أن المواطن عليه مسئولية ويتحمل جزء كبير فى ترشيد الاستهلاك وذلك لانه من العوامل الأساسية فى استراتيجية الحفاظ على المياه، قائلا: هل لو المواطن فى منزله لا يمتلك سوى جركن مياه واحد ماذا سيفعل.. سيكون حريص على كل نقطة مياه ولابد من تعميم هذه الثقافة لدى الجميع.