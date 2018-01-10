وزير الثقافة يفتتح معرض "الحرف والصناعات الثقافية مصر-الصين" بالهناجر





كتب: هانى محمد

افتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، ويرافقه الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمستشار الثقافى بسفارة الصين بمصر شى يوه وين، والدكتور حاتم ربيع الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة، معرض "الحرف والصناعات الثقافية مصر - الصين" فى دورته الثانية، بمركز الهناجر للفنون، والذى من المقرر أن يستمر حتى 14 يناير الجارى.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالحرف اليدوية والفنون التراثية بين البلدين وفتح قنوات تواصل بين الصناع والفنانين، وقدمت فرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فقراتها الفنية على هامش الافتتاح.

كما يضم الجناح الصينى مقتنيات تراثية ومنتجات يدوية ولوحات تشكيلية وأعمال فنية لعدد من كبار الفنانين والحرفيين من الصين، وتتضمن ورش تفاعلية للخط، خزف، تطريز، كما تقام ورشة تفاعلية للخط العربى يشارك فيها عدد من الخطاطين المصريين.

ويضم الجناح المصرى مشاركة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ليتضمن منتجات المركز من الحلى، الخزف، الجص، زجاج معشق، جبس، نجارة، أعمال النحاس، كذلك يشهد مشاركة أساتذة كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، فى مجالات "جرافيك، خزف، نحت، زجاج، حلى معدني، وزجاجي، النسيج، الطباعة، المعادن، الأشغال الفنية، أشغال الخشب"، كما يقام سوق للحرف التراثية يتضمن منتجات تراثية لمدن العريش، بئر العبد، أسوان، جمعية كنوز النوبة، سوهاج، حلايب وشلاتين، بالإضافة لمنتجات جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة بعين موسى.