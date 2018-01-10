وزارة المالية: أنجزنا 4150 طلب إنهاء منازعة ضريبية وحصّلنا 13 مليار جنيه





كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

قال فتحى شعبان، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، ردا على استفسار النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدد المنازعات الضريبية المنظورة تقدر بنحو 159 ألف منازعة، ما بين لجان الطعن والمحاكم بمختلف درجاتها، لافتا إلى أن المالية تلقت 10 آلاف و800 طلب تسوية، تم إنجاز 4150 طلبا منها، وتبقى 6650 طلبا لم يتم الفصل فيها.

وأوضح شعبان أنه قد ترتب على تسوية المنازعات حتى الآن الاتفاق على 15 مليار جنيه، تم تحصيل 13 مليارا منها، وتمثل الطلبات التى لم يتم تسويتها 9 مليارات، وأنه سبق تشكيل 15 لجنة تسوية للقيام بذلك، منها 5 فى القاهرة و2 فى الإسكندرية و8 فى مختلف المحافظات.

وطلب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة زيادة عدد اللجان المشكلة للإسراع فى الانتهاء من المنازعات المنظورة حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.