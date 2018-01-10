وزارة الأوقاف تعلن توزيع 50 ألف بطانية خلال شهر يناير

وزارة الأوقاف تعلن توزيع 50 ألف بطانية خلال شهر ينايرالأربعاء، 10 يناير 2018 05:24 م
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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قال عبد الحكيم بهجات، وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف، بأنه في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعى، ونظرًا للطلب الشديد من إدارات البر بالمحافظات على البطاطين التى توزعها وزارة الأوقاف المصرية اعتمد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، زيادة الكمية من 20 ألف بطانية إلى 50 ألف بطانية، ليتم توزيعها خلال شهر يناير الجارى 2018م.
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