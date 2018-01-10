نيابة شبرا الخيمة تحبس بائعا 4 أيام على ذمة قتله زميله على كوب شاي

نيابة شبرا الخيمة تحبس بائعا 4 أيام على ذمة قتله زميله على كوب شايالأربعاء، 10 يناير 2018 07:11 م
حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمر المستشار أحمد بركات رئيس نيابة أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس بائع أطلق النار على آخر فأرداه قتيلا، بسبب الخلاف بينهما على بيع الشاى بمنطقة ميدان المؤسسة 4 أيام على ذمة التحقيق .
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد مصرع "محمد ف" وشهرته " الصعيدى"، حيث توفي متأثرًا بإصابته جراء طلق ناري .
وتبين من تحريات اللواء محمد الالفي مدير إدارة البحث الجنائي، أن وراء الواقعة " أحمد .ا "وشهرته " حمادة "، حيث تشاجر مع المجنى عليه بسبب بيع كوباية شاي لأحد زبائنه بميدان المؤسسة، وخلال ذلك أخرج المتهم سلاح خرطوش وأطلق الرصاص علي المجني عليه ما أدى لوفاته.
تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.
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