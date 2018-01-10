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نيابة أول المحلة تحقق مع شابا وفتاة حاولا التخلص من ابنتهما

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:26 م
نيابة أول المحلة تحقق مع شابا وفتاة حاولا التخلص من ابنتهما محكمة


الغربية – عادل ضرة
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تباشر نيابة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، التحقيق مع شاب وفتاة، بعد محاولتهما التخلص من طفلة حديثة الولادة حملتها منه سفاحا.
 
تلقى اللواء حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتحرير سيدة تدعى "د ع " 39 سنة مقيمة بدائرة قسم أول المحلة، محضرا بقسم أول المحلة، بسماعها فتاة تتفق مع شاب على التخلص من طفلة حديثة الولادة داخل إحدى العيادات الخاصة بمنطقة البهلوان، وانتقل الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث القسم، بإشراف العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود لمكان العيادة، وتم ضبط "ر.ا " 28 سنة ربة، و"ي.ا " 38 سنة عامل، "شقيق المتهم، وتوصلت التحريات حملها سفاحا من أحد الأشخاص ويدعى"ا.ا"  والاتفاق معه على التخلص من الطفلة بعد ولادتها، تم ضبط المتهمين ، تحرر عن ذلك المحضر 166 إداري قسم أول المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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