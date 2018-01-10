ننشر جدول الرحلات من مطارى "شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" بموسكو إلى القاهرة





كتب مؤمن مختار

ظهر فى مطارى دوموديدوفو وشيريميتيفو الدوليين فى العاصمة الروسية موسكو الرحلات إلى القاهرة على الجدول الزمنى عبر الإنترنت بداية من 1 فبراير.



الرحلات من موسكو للقاهرة

ووفقا للجدول الزمنى على موقع المطارين فإن الرحلات إلى مصر تحمل اسم "MS-730" و"MS-729" أيام الثلاثاء والخميس فقط فى مطار دوموديدوفو وأيام الأحد والثلاثاء والخميس فى مطار شيريميتيفو.



جدول الرحلات الروسية الى مصر

وكان قد أعلن مطار شيريميتييفو، أمس الثلاثاء، أنه يتفاوض مع شركة "مصر للطيران" حول الرحلات إلى القاهرة.