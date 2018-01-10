نقابة الصحفيين تعلن عن وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة





كتب محمد السيد

أعلنت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع إحدى جمعيات الإسكان عن فتح باب حجز ( 200 ) وحدة سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة ،اعتباراً من السبت 13 / 1 /2018 حتى الخميس 18/1/2018، مضيفة أن سعر 5600 جنيه للمتر، بمقدم حجز 20%، والتقسيط علي ثلاث سنوات.



وأضافت اللجنة فى بيان لها ،أن الوحدات بمساحات 110 م ، 150 ، 180م ، 240 م ، 280 ، 360 م ،وأنه يتم استلام الوحدات بعد 24 شهراً وقسط ربع سنوى على ثلاث سنوات.



