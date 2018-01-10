نقابة الصحفيين تعلن عن وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة

نقابة الصحفيين تعلن عن وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدةالأربعاء، 10 يناير 2018 04:35 م
نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة
كتب محمد السيد
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أعلنت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع إحدى جمعيات الإسكان عن فتح باب حجز ( 200 ) وحدة سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة ،اعتباراً من السبت 13 / 1 /2018 حتى الخميس 18/1/2018، مضيفة أن سعر 5600 جنيه للمتر، بمقدم حجز 20%، والتقسيط علي ثلاث سنوات.
وأضافت اللجنة فى بيان لها ،أن الوحدات بمساحات 110 م ، 150 ، 180م ، 240 م ، 280 ، 360 م ،وأنه يتم استلام الوحدات بعد 24 شهراً وقسط ربع سنوى على ثلاث سنوات.
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