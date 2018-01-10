نظر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل عفروتو.. اليوم





كتب أحمد إسماعيل

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، نظر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهيربـ" عفروتو".

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،فى وقت سابق،حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات،ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد.

جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر المجنى عليه، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، كما استمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.