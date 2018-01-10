نظر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل عفروتو.. اليوم

نظر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل عفروتو.. اليومالأربعاء، 10 يناير 2018 05:00 ص
كتب أحمد إسماعيل
ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، نظر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهيربـ" عفروتو".
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،فى وقت سابق،حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات،ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد.
جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر المجنى عليه، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.
كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، كما استمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.
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بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري _القاهرة ...
العدل يا قضاة ..
للأسف أقسام الشرطة بها من الفاسدين الكثير ..أليس هو نفسه معاون المباحث الذي لفق قضية المخدرات لسيدة المقطم بالإشتراك مع أخرين ومنهم أمين الشرطة ؟؟ وهو نفسه الحين الذي قتل عفرتو ولفق له تهمة تعاطي المخدرات ولولا الطب الشرعي لما أظهر الحقيقة التي أثبت في تقريرها كسر بأحد الأضلاع مع تهتك بالطحال ونزيف دموي بالبطن وهذا كفيل بقتل عفرتو ..لذلك أتمنى من القضاء أن يكون فعلاً عدلاً خاصة في القضايا التي يكون المتهم فيها ضابط شرطة أو عضو نيابة أو قاضي .لأنه للأسف وكالعادة المتهمين يخرجون براءة أو يتم تكييف القضية على أنها ضرب أفضى إلى موت وبالتالي قتل خطأ وتتحول الجناية إلى جنحة ويتم حبس المتهم بسنوات لا تتعدى ال3 سنوات مع دفع كفالة لإيقاف التنفيذ ويضيع دم المجني عليه هباءاً لينجو القاتل المتهم بجريمتة بفعل فاعل بل ويرجع لمباشرة عمله من جديد ويُمارس هوايتة في تلفيق القضايا وقتل الأبرياء ..فمتى يا قضاة سنرى المنتهمين من هذه العينات معلقين في المشانق ؟؟؟ ومتى سنرى وزير الداخلية حاسم ورادع لأي فرد ينتسب للشرطة إذا أخطأ ..ومتى سنرى التفتيش الدوري على أقسام الشرطة وإستبعاد الفاسدين بل فصلهم وليس الإحتفاظ بهم لتلفيق التهم للأبرياء حتى ولو محجوز بالقسم ومتهم بقضية ما ..متى سيتم تطهير جهاز الشرطة والقضاء من الفاسدين ؟؟؟