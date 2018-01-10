نظافة القاهرة: سرقة صناديق قمامة من روكسى بعد وضعها بيومين

نظافة القاهرة: سرقة صناديق قمامة من روكسى بعد وضعها بيومينالأربعاء، 10 يناير 2018 03:00 ص
كتب سيد الخلفاوى
كشف المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، عن سرقة صناديق قمامة كبيرة الحجم، تم وضعهما حديثًا بمحيط مدرسة الطبرى بروكسى، مشيرًا إلى أن الصناديق لم يمر عليها يومان بالمنطقة.
وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة الصندوق 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ضبطت لصوصًا يبيعون مثل هذه الصناديق بـ150 جنيهًا للصندوق، لافتًا إلى أن ذلك يرهق الهيئة، بالإضافة إلى التأثير على المظهر الحضارى بالشارع بانتشار القمامة.
وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن المنظومة الجديدة للنظافة التى تطبقها المحافظة تدريجيًا بالأحياء، ستقضى على ظاهرة سرقة الصناديق، لأنها قائمة على إلغاء الصناديق من الشوارع، والاعتماد على الجمع السكنى.
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عدد الردود 0
بواسطة:
علي
حل بسيط
يلصق بالصندوق من الداخل شريحه تتبع بال gps ويفرض غرامات ماليه وسجن وبذلك يقبض علي المجرم او يكون هناك كاميرا في المكان للمراقبه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ربيع
سرقة الصناديق
أتمنى من السادة المسئولين عن نظافة وتجميل مصر وضع منظومة جديدة للصناديق للمحافظة على نظافة الشارع المصري ومش كل مرة نقول سرقة الصناديق . لابد من وضع حلول من سيادتكم .