نظافة القاهرة: سرقة صناديق قمامة من روكسى بعد وضعها بيومين

كتب سيد الخلفاوى

كشف المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، عن سرقة صناديق قمامة كبيرة الحجم، تم وضعهما حديثًا بمحيط مدرسة الطبرى بروكسى، مشيرًا إلى أن الصناديق لم يمر عليها يومان بالمنطقة.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة الصندوق 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ضبطت لصوصًا يبيعون مثل هذه الصناديق بـ150 جنيهًا للصندوق، لافتًا إلى أن ذلك يرهق الهيئة، بالإضافة إلى التأثير على المظهر الحضارى بالشارع بانتشار القمامة.

وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن المنظومة الجديدة للنظافة التى تطبقها المحافظة تدريجيًا بالأحياء، ستقضى على ظاهرة سرقة الصناديق، لأنها قائمة على إلغاء الصناديق من الشوارع، والاعتماد على الجمع السكنى.