video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نجل ضحية عرب غنيم بحلوان يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل مقتل والده

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:21 م
نجل ضحية عرب غنيم بحلوان يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل مقتل والده الإعلامى معتز الدمرداش


كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

عرض برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، فيديو مثير يرصد جريمة سرقة بالإكراه فى منطقة عرب غنيم بحلوان.

وكشف على خميس، نجل ضحية عرب غنيم، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن العصابة اعتدت على شقيقه للاستيلاء على "التوك توك" الذي يعمل عليه، وعندما رفض تسليمه لهم هددوه بالأسلحة.

وتابع أنهم عندما علموا بذلك ذهب هو ووالده  لإنقاذ شقيقه، بدون أى أسلحة، واعتدت العصابة عليهم مما أدى إلى وفاة والده وإصابته بالكثير من الإصابات، لافتًا إلى أن والد أحد أفراد العصابة ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وقام بالكثير من العمليات الإرهابية، مضيفًا أن الواقعة أصبحت قيد التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

عرب غنيم

حلوان

معتز الدمرداش

عاجل

اخبار عاجلة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة