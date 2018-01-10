نجل ضحية عرب غنيم بحلوان يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل مقتل والده

نجل ضحية عرب غنيم بحلوان يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل مقتل والدهالأربعاء، 10 يناير 2018 09:21 م
الإعلامى معتز الدمرداش
كتب محمد شرقاوى
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عرض برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، فيديو مثير يرصد جريمة سرقة بالإكراه فى منطقة عرب غنيم بحلوان.
وكشف على خميس، نجل ضحية عرب غنيم، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن العصابة اعتدت على شقيقه للاستيلاء على "التوك توك" الذي يعمل عليه، وعندما رفض تسليمه لهم هددوه بالأسلحة.
وتابع أنهم عندما علموا بذلك ذهب هو ووالده لإنقاذ شقيقه، بدون أى أسلحة، واعتدت العصابة عليهم مما أدى إلى وفاة والده وإصابته بالكثير من الإصابات، لافتًا إلى أن والد أحد أفراد العصابة ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وقام بالكثير من العمليات الإرهابية، مضيفًا أن الواقعة أصبحت قيد التحقيقات.
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