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نادى المهندسين يستضيف معرضا للأسر الصغيرة لمدة 3 أيام

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:11 م
نادى المهندسين يستضيف معرضا للأسر الصغيرة لمدة 3 أيام نادى المهندسين - أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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يستضيف نادى المهندسين فى الإسكندرية، خلال الثلاثة أيام المقبلة، معرضا للأسر المنتجة و المشروعات الصغيرة، داخل مقر النادى.
 
ويأتى ذلك، فى إطار  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم،  للبيع وسط عدد كبير من أعضاء نادى المهندسين.
 
وتشارك الأسر المنتجة بمشروعات حرفية ويدوية، مثل سلال البامبو، والتريكو، و الرسم على الأطباق والزجاج، وصنع الشموع.
 
 
 

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