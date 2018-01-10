نائب روحانى: تم منعى من إلقاء كلمة فى التليفزيون خلال الاحتجاجات الأخيرة





كتبت إسراء أحمد فؤاد

كشف نائب الرئيس الإيرانى اسحاق جهانجیرى، عما كان يدور خلف الكواليس الأسبوع الماضى خلال موجة الاحتجاجات التى عمت مدن إيرانية مختلفة، قائلا إنه تم منعه من دخول التليفزيون لإلقاء كلمة لامتصاص غضب المحتجين.

وبحسب صحيفة "بهار" الإصلاحية، انتقد خلال كلمة له فى مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة رفسنجانى، هيمنة التيار المتشدد على مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، واحتكاره البعض مؤسسات البلاد، ودعا لأن تكون وسائل الإعلام الرسمية فى خدمة كافة أطياف الشعب حتى المحتجين.

وشهدت إيران الأسبوع الماضى احتجاجات عارمة امتدت إلى أغلب المحافظات الإيرانية، احتجاجا على أوضاع الاقتصادية المتدهورة والبطالة وسياسات طهران الخارجية، ووقعت صدامات مع قوات الأمن، وحصدت 22 قتيلا فيما وصل أعداد المعتقلين إلى 3700 شخص.