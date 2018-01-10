نائب روحانى: تم منعى من إلقاء كلمة فى التليفزيون خلال الاحتجاجات الأخيرة

نائب روحانى: تم منعى من إلقاء كلمة فى التليفزيون خلال الاحتجاجات الأخيرةالأربعاء، 10 يناير 2018 01:32 م
نائب الرئيس الإيرانى اسحاق جهانجیرى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق
كشف نائب الرئيس الإيرانى اسحاق جهانجیرى، عما كان يدور خلف الكواليس الأسبوع الماضى خلال موجة الاحتجاجات التى عمت مدن إيرانية مختلفة، قائلا إنه تم منعه من دخول التليفزيون لإلقاء كلمة لامتصاص غضب المحتجين.
وبحسب صحيفة "بهار" الإصلاحية، انتقد خلال كلمة له فى مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة رفسنجانى، هيمنة التيار المتشدد على مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، واحتكاره البعض مؤسسات البلاد، ودعا لأن تكون وسائل الإعلام الرسمية فى خدمة كافة أطياف الشعب حتى المحتجين.
وشهدت إيران الأسبوع الماضى احتجاجات عارمة امتدت إلى أغلب المحافظات الإيرانية، احتجاجا على أوضاع الاقتصادية المتدهورة والبطالة وسياسات طهران الخارجية، ووقعت صدامات مع قوات الأمن، وحصدت 22 قتيلا فيما وصل أعداد المعتقلين إلى 3700 شخص.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة