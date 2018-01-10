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نائب رئيس جهاز أكتوبر يكشف مواعيد انتهاء تسليم شقق دار مصر

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:00 ص
نائب رئيس جهاز أكتوبر يكشف مواعيد انتهاء تسليم شقق دار مصر وحدات دار مصر - أرشيفية


كتب أحمد حسن
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كشف المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن المرحلة الأولى لمشروع دار مصر تتضمن 175 عمارة بإجمالى 4200 وحدة، لافتًا إلى الانتهاء من تسليم 33 عمارة حتى الآن.

 

وأضاف المهندس خالد سرور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جرت مخاطبة البنك بعدد 10 عمارات أخرى بإجمالى 240 وحدة، وسيتم البدء فى تسليم الوحدات الجديدة اعتبارًا من 15 يناير الجارى.

 

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم بدء التسليم من شهر نوفمبر الماضى، ومن المقرر الانتهاء من تسليم باقى الوحدات منتصف العام الجارى.

 

وحول الخدمات التى يجرى تنفيذها داخل مشروع دار مصر، قال المهندس خالد سرور، إن مشروع دار مصر متكامل الخدمات، ويتم طرح الخدمات من خلال المزاد، ويتضمن المشروع سوقًا تجاريًا كبيرًا وحضانات ومختلف أنواع الخدمات.

 

وأعلن عن طرح مزاد جديد بمشروع دار مصر يتضمن سوقًا تجاريًا ومطاعم ومحلات تجارية.

 


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