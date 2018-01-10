نائب تلا والشهداء بالمنوفية ورئيس "الصرف الصحى" يعاينان أرض محطة رفع طنوب





المنوفية – محمود شاكر

التقى النائب فخرى طايل عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، وبعض أهالى قرية طنوب التابعة لمركز تلا، برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض التى وفرها أهالى قرية طنوب كموقع بديل لإقامة محطة رفع.

وأوضح طايل، فى بيان له، أن مساحة قطعة الأرض تصل إلى 3 قراريط و13 سهما، لإقامة محطة الرفع الرئيسيه بقرية طنوب، بديلا لموقع المحطة التى تم تسليمها من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أن مالك القطعه القديمة، قام برفع قضيه على قرار نزع الملكيه، وتم الحكم لصالح المالك وعليه تم إختيار موقع أخر بديل لإقامة محطة الرفع الرئيسيه.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، على موافقة رئيس الهيئة على الطلب، لافتا إلى إنه سيتم تحديد موعد لمعاينه قطعة الأرض خلال الأيام القادمة من أجل البدء فى العمل.