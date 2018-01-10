موجز أخبار الساعة 6.. انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى شهر نوفمبر 2017.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء...

البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى شهر نوفمبر 2017.

السيسى يؤكد انفتاح مصر على التعاون مع جميع الشركات العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، جيم امبليبى المدير التنفيذى لشركة "كاتربيلر" العالمية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.

السيسي يؤكد ضرورة انعكاس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على معيشة المواطن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحى وزير المالية.

"التموين": بدء الأوكازيون الشتوى منتصف الأسبوع المقبل ولمدة شهر

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المنتظر أن يبدأ الأوكازيون الشتوى منتصف الأسبوع المقبل، على أن يستمر لمدة شهر كامل، بمشاركة عدد كبير من المحلات التجارية.

الحكومة توافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليحل محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

الرى: تكلفة الخطة القومية للمياه 900 مليار.. والاستثمارات 70 مليارا فقط

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة وضعت خطة قومية للموارد المائية بتكلفة 900 مليار جنيه، وتشارك فيها 9 وزارات معنية، وهذه الخطة ستنفذ خلال 20 سنة حتى حلول 2050، وتعمل على 4 محاور.

بدموع الفرح.. 244 سجينا يودعون الزنازين بموجب عفو رئاسى

244 سجينا ودعوا السجون المصرية بموجب عفو رئاسى، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم "427/2017" الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

رئيس البرلمان:لا توجد أراضى زراعية تروى بمياه الصرف والمروجون لذلك مغرضون

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا توجد أراضى ومزروعات فى مصر تروى بمياه الصرف الصحى، وأى كلام عكس ذلك غير صحيح بالمرة، مطالبًا النواب بعدم الحديث فى هذا الشأن لأن يرسل رسائل سلبية للعالم ضد مصر.

وزير الخارجية: ندعم تطلعات شعوب إفريقيا خلال رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تعمل على مكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون بجميع المجالات بين الدول الإفريقية فى هذا الإطار، مؤكدا أن مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى ستلعب دورا فى دعم تطلعات الشعوب الإفريقية.

لليوم الثانى على التوالى.. مؤشر البورصة الرئيسى يواصل صعوده التاريخى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليواصل المؤشر الرئيسى صعوده التاريخى لليوم الثانى على التوالى، مدعوم بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه.

انتحار طالبة قفزت من نافذة قاعة الامتحانات بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف

أعلنت جامعة بنى سويف عن انتحار طالبة بكلية الصيدلة بإلقاء نفسها من نافذة قاعة الامتحانات، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى الجامعى لاسعافها وتم حجزها بعناية الحالات الحرجة إلا أنها فارقت الحياة".

الصحة تطلق حملة "الصعيد مش بعيد" لإزالة وصمة الإصابة بالأمراض النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامه للصحة النفسية، إطلاق حملة تحت شعار" الصعيد مش بعيد"، بمحافظة قنا، لإزالة الوصمة والاعتقاد الخاطئ عن المريض النفسى، 18 ينايرالقادم وتستمر ليومين.

وداعا للمسكنات.. تقنية جديدة للتخلص من الألم بكى الأعصاب لمرضى السرطان

كشف الدكتور المأمون جستنية استشارى الأشعة التداخلية والقسطرة، بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، عن تقنية جديدة تمكن مرضى السرطان فى المراحل المتأخرة من التخلص من آلامهم بدون مسكنات.

ارتفاع قيمة رمضان صبحى التسويقية إلى 379 مليون جنيه

ارتفت القيمة التسويقية للدولى المصرى رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزى، لتصل إلى 18 مليون يورو مقابل 14.3 مليون بزيادة قدرها 3.7 مليون يورو عن آخر تقييم نشره مركز الدراسات الرياضية السويسرى "cies"، الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا.

محمد صلاح يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات ليفربول.. صور

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى عودة الثنائى محمد صلاح ودانييل ستوريدج لتدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة مانشستر سيتى الأحد المقبل بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

لليوم الثانى على التوالى.. زحام على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات الترشح للرئاسة.. 446 توكيلا من المنوفية لتأييد السيسى.. 519 أخرى بالفيوم..وتعطل الأجهزة بأسيوط والوادى الجديد بسبب الإقبال

واصلت مكاتب الشهر العقارى فى المحافظات، لليوم الثانى على التوالى، استقبال المواطنين الراغبين فى توثيق توكيلات لتأييد الترشح لرئاسة الجمهورية، ففى المنوفية استقبلت مكاتب الشهر العقارى، وعددها 19 مكتبًا موزعة على مراكز المحافظة، المواطنين لتحرير التوكيلات الخاصة للمرشحين بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، التى تُجرى فى مارس.

محمد صلاح وريال مدريد حديث أوروبا.. الملكى يستعد للرد على برشلونة بضم الفرعون.. صحافة إسبانيا: هداف ليفربول من أفضل لاعبى العالم.. وجماهير الريدز تشترط 400 مليون إسترلينى ورونالدو للموافقة على انتقاله

لا حديث فى الأوساط الكروية الأوروبية سوى عن صفقة الانتقال المحتملة للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى إلى ريال مدريد الإسبانى بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" هذا الموسم.

10 ملفات تثبت نجاح السيسي فى تغيير خريطة العلاقات الخارجية خلال 4 سنوات.. مجلس الأمن يعتمد استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب.. إنهاء الانقسام الفلسطينى.. وأوروبا ترفع منحها لـ10 مليارات جنيه بعد سنوات من التجميد

فى 8 يونيو عام 2014، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وحققت مصر منذ توليه هذا المنصب عدد من النجاحات الكبيرة فى ملف العلاقات الخارجية، بعد سنوات من صعوبات فى هذا الملف، حيث استطاع السيسى إعادة إحياء عدد من العلاقات التى كانت قد توقفت، وأعاد الدفء لعلاقات شهدت توترًا، وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" 10 نجاحات للدولة المصرية فى ملف العلاقات الخارجية تمت خلال الأربع سنوات الماضية.

الحكومة تعتمد 30 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية بالسوق.. وزير الصحة: 9 أصناف ناقصة لرغبة بعض الشركات فى رفع الأسعار.. والموافقة على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة برأس مال مبدئى 300 مليون جنيه

عقد مجلس الوزراء ، اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات واستعراض تقرير حول حوت اسكندرية النافق والتغييرات المناخية.

صور.. نواب الشعب يواصلون مبايعة زعيم مصر.. استمارات تزكية السيسي تسجل 511 توقيعا .. رئيس الإعلام: المرحلة تستلزم مرشحا قويا.. والأعضاء: السيسي "خيط حرير" يصعب قطعه.. واختياره واجب وطنى وليس رفاهية

مع وصول استمارات تزكية مرشحى الرئاسة، من الهيئة الوطنية للانتخابات لمقر مجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، بدأ أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم مظاهرة حب حاشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينما يحتاج المرشح بحسب النص الدستورى لتوقيع 20 نائبا فقط، وصل عدد مؤيدى الرئيس ومبايعيه أمس إلى 464 نائبا.

ننشر تفاصيل انتشار غاز سام بـ"أبو زعبل".. صور.. محافظ القليوبية يشكل لجنة لمعرفة مصدره.. التقرير المبدئى:تسرب مادة الكبريت الخام السبب.. الصحة: طوارئ لمواجهة أى مخاطر لانتشاره.. والأهالى: الرائحة الكريهة حبستنا فى البيوت

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

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