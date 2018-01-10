مهاب مميش: عبور 142 سفينة قناة السويس بحمولة 8.9 مليون طن خلال 3 أيام





الإسماعيلية - جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء، عبور 142 سفينة بحمولة 8.9 مليون طن، منها 76 سفينة من الشمال بحمولة 4 ملايين و800 ألف طن، 66 سفينة من الجنوب فى القناة الجديدة بحمولة 4 ملايين و100 ألف طن.

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، جاهزية القناة للتعامل مع ما تشهده حركة التجارة العالمية من تحسن فى مؤشراتها، والتى انعكست بالإيجاب على زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وهو ما ينبئ بمواصلة قناة السويس تحطيم الأرقام القياسية التى حققتها خلال عام 2017، لاسيما بعد تبنى هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة من شأنها لعب دور مهم فى جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الأحد عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن، كما شهد المجرى الملاحى للقناة يوم الاثنين عبور 41 سفينة من الاتجاهين، بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، وأمس الثلاثاء عبرت القناة 53 سفينة بحمولة 3 ملايين و900 ألف طن، ليصل الإجمالى خلال 3 أيام فقط إلى 142 سفينة بحمولة 8.9 مليون طن.