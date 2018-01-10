ممثل كوريا الشمالية يصل مقر اللجنة الأولمبية الدولية





رويترز

وصل ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية إلى مقر اللجنة اليوم الأربعاء بعد يوم من تصريح بيونجيانج أنها سترسل وفدا كبيرا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى تستضيفها بيونجتشانج بكوريا الجنوبية.

وقال شاهد من رويترز إن تشانج أونج وصل بمفرده حاملا ملف أوراق ودخل مبنى اللجنة فى لوزان دون أن يتحدث مع الصحفيين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدثة باسم اللجنة.