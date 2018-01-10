مقتل 7 أشخاص فى انفجار دراجة نارية مفخخة بإدلب فى سوريا

مقتل 7 أشخاص فى انفجار دراجة نارية مفخخة بإدلب فى سورياالأربعاء، 10 يناير 2018 06:43 م
جانب من العنف فى سوريا
دمشق أ ش أ
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لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء انفجار دراجة نارية مفخخة فى حى القصور بإدلب شمالى سوريا.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن دراجة نارية انفجرت فى سيارة تابعة لأحد الفصائل المتناحرة فى حى القصور بإدلب شمالى سوريا مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
يشار إلى أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا علنت فى وقت سابق خلال ختام اجتماع "استانا 6" انضمام مدينة إدلب إلى مناطق خفض التوتر.
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