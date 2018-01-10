مقتل 21 مسلحا فى غارة جوية على غرب أفغانستان





كابول (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن 21 مسلحًا على الأقل من ضمنهم أجانب قتلوا فى غارات جوية استهدفت إقليم فراه بغرب البلاد.

ونسبت وكالة أنباء (خامة) برس الأفغانية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى الوزارة قولها إن سبعة باكستانيين كانوا ضمن القتلى مشيرة إلى أن ثلاث سيارات وذخيرة دُمرت فى الهجوم..ولم تعلق أية جماعة مسلحة بما فى ذلك حركة طالبان على التقرير.

وإقليم فراه من الأقاليم المضطربة نسبيا فى غرب أفغانستان إذ ينشط مسلحون فى عدد من ضواحيه وينفذون هجمات.