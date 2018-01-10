مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة فى باكستان

مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة فى باكستانالأربعاء، 10 يناير 2018 07:02 م
عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام اباد أ ش أ
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لقى متظاهران اثنان مصرعهما بطلقات الشرطة فى باكستان، خلال احتجاجات للمواطنين على حادث اغتصاب ومقتل فتاة صغيرة على يد مجهولين بإقليم البنجاب.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم الأربعاء أن المتظاهرين لقيا مصرعهما بعدما فتحت قوات الشرطة النيران على المتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا اقتحام مقر للشرطة بضاحية قصور.
وكانت التظاهرات الغاضبة اندلعت أمس الثلاثاء احتجاجا على أداء الشرطة التى يرى المتظاهرون أنها تقدم القليل فى مواجهة تزايد جرائم الخطف والاعتداء الجنسى والقتل، فيما أثار الحادث موجة غضب واسعة بأنحاء البلاد، يذكر أنه عثر على جسد الطفلة زينب 7 سنوات فى مكب للقمامة أمس الثلاثاء بعد أيام من اختفائها.
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