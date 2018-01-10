"معلومات الوزراء" ينشر لينك انطلاق مبادرة اسأل الرئيس

"معلومات الوزراء" ينشر لينك انطلاق مبادرة اسأل الرئيسالأربعاء، 10 يناير 2018 10:01 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء لينك فيديو انطلاق مبادرة اسأل الرئيس فى أبريل 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية.
وأعلن المركز أن ذلك يأتى حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصرى، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية.
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