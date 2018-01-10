معاقبة طبيب بخصم 7 أيام من راتبه لتعديه على مدير مستشفى بدمياط





دمياط-معتز الشربينى

أصدرت لجنة التأديب التابعة للمكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية فرع دمياط برئاسة المستشار طه الطحان رئيس لجنة التأديب، قرارا بمعاقبة الدكتور "أحمد .ش . أ"، استشارى جراحة عامة بخصم 7 أيام من راتبه، وذلك نظرا لقيامة فى أكتوبر من عام 2015 بالتعدي بالقول على الدكتور أحمد البلتاجى، مدير مستشفى دمياط التخصصى، وذلك بناء على التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى غضون عام 2017.

وألزمت لجنة التأديب مديرية الصحة بدمياط بتنفيذ القرار وإخطار.