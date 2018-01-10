مطاران بروسيا يدرجان الرحلات إلى مصر على الجدول الزمنى أول فبراير

مطاران بروسيا يدرجان الرحلات إلى مصر على الجدول الزمنى أول فبرايرالأربعاء، 10 يناير 2018 06:36 م
السياحة الروسية ـ أرشيفية
كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق
أدرج مطارا دوموديدوفو وشيريميتييفو الروسيان، عبر موقعهما بالإنترنت، مصر، ضمن الرحلات الجوية المسيرة من موسكو إلى القاهرة بداية من 1 فبراير.
ووفقا لوكالة "انترفاكس" الروسية فإن الرحلات ستنطلق إلى العاصمة المصرية من دوموديدوفو وشيريميتيفو أيام الأحد والثلاثاء الخميس.
وكان قد أعلن مطار شيريميتييفو، أمس الثلاثاء أنه يتفاوض مع شركة "مصر للطيران" حول الرحلات إلى القاهرة.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة