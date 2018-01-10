مطاران بروسيا يدرجان الرحلات إلى مصر على الجدول الزمنى أول فبراير





كتب مؤمن مختار

أدرج مطارا دوموديدوفو وشيريميتييفو الروسيان، عبر موقعهما بالإنترنت، مصر، ضمن الرحلات الجوية المسيرة من موسكو إلى القاهرة بداية من 1 فبراير.

ووفقا لوكالة "انترفاكس" الروسية فإن الرحلات ستنطلق إلى العاصمة المصرية من دوموديدوفو وشيريميتيفو أيام الأحد والثلاثاء الخميس.

وكان قد أعلن مطار شيريميتييفو، أمس الثلاثاء أنه يتفاوض مع شركة "مصر للطيران" حول الرحلات إلى القاهرة.