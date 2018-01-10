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مصرع عاملين غرقا بنهر النيل بالجيزة

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:02 م
مصرع عاملين غرقا بنهر النيل بالجيزة غرق - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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غرق عاملان بنهر النيل بالجيزة، حيث قفزا بالمياه خشية ضبطهما لتعاطيهما مواد مخدرة مما أسفر عن مصرعهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا بنهر النيل، وبإجراء التحريات تبين أن عاملين قفزا بنهر النيل أثناء تعاطيهما المواد المخدرة خشية ضبطهما لمرور قوة أمنية بالقرب منهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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